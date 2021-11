Kosovo: ministra Giustizia Haxhiu, necessario far luce su sparatoria a Gllogjan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Giustizia kosovara, Albulena Haxhiu, ha sottolineato la necessità di far piena luce sulla sparatoria avvenuta a Gllogjan, dove due studenti e l’autista di un autobus sono stati uccisi nelle scorse ore. Lo riporta l’emittente pubblica "Rtk". Haxhiu ha sottolineato che questo caso dovrebbe essere chiarito il prima possibile e che i criminali coinvolti dovrebbero essere assicurati alla giustizia. "Un grave crimine contro studenti e cittadini è avvenuto questa sera a Gllogjan. In questi momenti difficili, esprimiamo solidarietà alle famiglie delle vittime e preghiamo per la guarigione dei feriti. L'équipe dell'Istituto di Medicina Legale è sul posto e siamo in costante comunicazione con le istituzioni. Questo caso deve essere chiarito al più presto e i criminali devono affrontare la giustizia", ha spiegato Haxhiu.(Alt)