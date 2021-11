Business news: Spagna, 14,2 per cento under 25 ha trovato un impiego nel terzo trimestre del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre di quest'anno la probabilità per i giovani spagnoli sotto i 25 anni di trovare un primo lavoro è stata del 14,2 per cento, appena 14 su 100. È quanto emerge da un rapporto reso noto dall'agenzia di selezione del personale Asempleo. Nonostante ciò, questa percentuale è migliorata di 5,6 punti rispetto al terzo trimestre del 2020 e risulta più alta rispetto al 2019 quando la pandemia del coronavirus non era ancora scoppiata. In totale, 33.200 giovani spagnoli hanno trovato il loro primo lavoro nel 2021, anche se la maggioranza dei contratti era a tempo determinato (92 per cento) a fronte di un 3 per cento di indeterminati. Il 46 per cento degli under 25 ha ottenuto un impiego nei settori del commercio e della ristorazione grazie alla stagione estiva e alla ripresa dei flussi turistici, il 20 per cento nella pubblica amministrazione, nell'istruzione e nella sanità, grazie alla spinta del settore pubblico e all'assunzione di insegnanti a settembre. (Spm)