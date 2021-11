Business news: Ucraina, accordo Energoatom e Westinghouse su unità centrale nucleare Khmelnytskyi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statale ucraina Energoatom e la statunitense Westinghouse hanno concordato di finalizzare congiuntamente la costruzione delle due unità di potenza presso la centrale nucleare di Khmelnytskyi (KhNPP). L'accordo è stato firmato durante una conferenza internazionale a Kiev, "Capacità nucleari per lo sviluppo del Paese". L'accordo è stato firmato dal presidente ad interim di Energoatom, Petro Kotin, e dall'amministratore delegato e presidente di Westinghouse, Patrick Fragman. L'azienda Usa dovrebbe completare la terza e la quarta unità di potenza per KhNPP. Il 31 agosto scorso, Energoatom e Westinghouse hanno firmato un memorandum sulla costruzione della centrale nucleare di Khmelnytskyi come progetto pilota e altre quattro unità da costruire in futuro. Il progetto ha un valore che può arrivare fino a 30 miliardi di dollari. (Rum)