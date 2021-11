Business news: Germania, Bdi presenta piano per energia e clima per SpD, Verdi e Fdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione dell'industria tedesca (Bdi) ha presentato il “Piano in cinque punti sulla politica energetica e climatica”, destinato a Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp), le tre forze politiche impegnate nei negoziati sulla formazione del prossimo governo federale di coalizione. Nel documento, l'associazione esorta il nuovo esecutivo tedesco a chiarire “molto rapidamente” come intende raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica della Germania entro il 2045. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per il Bdi “è del tutto possibile” raggiungere gli obiettivi climatici e allo stesso tempo “preservare la Germania come paese esportatore, industriale e innovativo”. A tal fine, si dovrebbe agire lungo cinque direttrici. Negli anni fino al 2030, considerati determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di protezione del clima, sono necessari investimenti per 860 miliardi di euro. L'infrastruttura energetica della Germania deve essere ampliata in modo massiccio e oltre i piani precedenti. Soltanto per la rete elettrica, l'idrogeno, il teleriscaldamento, le ferrovie, i trasporti e le stazioni di ricarica dei veicoli alimentati a elettricità dovrebbero essere stanziati 145 miliardi. Le procedure di pianificazione e approvazione dovrebbero essere accelerati, affinché questo sviluppo non si arresti. (Geb)