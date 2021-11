Business news: accordo Germania-Australia, 82 milioni di euro per progetto idrogeno HyGate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Australia hanno concordato di finanziare con 82 milioni di euro il progetto comune per l'idrogeno Hygate. I due Paesi stanzieranno rispettivamente 50 e 32 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, in questo modo Germania e Australia intendono “accelerare in maniera congiunta lo sviluppo di combustibili puliti e contribuire così alla riduzione delle emissioni di carbonio”. Secondo il ministro dell'Energia e della Riduzione delle emissioni dell'Australia, Angus Taylor, l'idrogeno generato nel proprio Paese ha “un grande potenziale per soddisfare la crescente domanda in Germania”. (Geb)