Business news: Spagna, Endesa (Enel) abbandonerà gas naturale entro il 2040

- Endesa abbandonerà definitivamente il gas naturale entro il 2040 come parte della nuova strategia di decarbonizzazione lanciata da Enel, la sua società madre, sostituendolo con nuova capacità rinnovabile e facendo leva sull'ibridazione delle rinnovabili con soluzioni di stoccaggio. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", questo significa che Endesa dovrà cedere i suoi asset di gas naturale che ammontano a 3,8 gigawatt in impianti a ciclo combinato tra Spagna e Portogallo. Il gruppo ha attualmente un portafoglio 1,6 milioni di clienti di gas naturale (famiglie e imprese), il che lo rende il secondo distributore più grande in Spagna, dietro solo a Naturgy. Enel ha presentato il suo piano strategico per il 2022-2024, in cui prevede investimenti per circa 45 miliardi di euro, il 12 per cento in più rispetto al periodo 2021-2023, e circa 170 miliardi fino al 2030, il 6 per cento in più rispetto a quelli calcolati per il 2021-2030. (Spm)