Business news: Germania, fiducia imprenditori cala per il quinto mese consecutivo

- La fiducia degli imprenditori tedeschi è calata per il quinto mese consecutivo. È quanto emerge dall’aggiornamento dell’indice Ifo, barometro economico più importante della Germania, è sceso rispetto al mese precedente di 1,2 punti, attestandosi a quota 96,5. Gli analisti si aspettavano in media un calo un po' più moderato e hanno interpretato i risultati come un segnale di stagnazione economica, nel peggiore dei casi addirittura contrazione. "I colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento e la quarta ondata di coronavirus stanno causando problemi alle aziende", ha commentato il presidente dell’Ifo, Clemens Fuest. Le aziende consultate per redigere l’indice hanno valutato sia la situazione attuale che le prospettive future meno favorevoli rispetto al mese precedente. Il clima imprenditoriale si è offuscato in tutti i settori economici considerati. Da tempo le aziende tedesche soffrono dei gravi colli di bottiglia nel commercio globale, che hanno portato a forti aumenti di prezzo per molte materie prime e prodotti intermedi. Per la maggior parte degli imprenditori, i colli di bottiglia sono una conseguenza della pandemia di coronavirus. (Geb)