Business news: Francia, Alstom cede a Caf sito di Reichshoffen

- Il gruppo francese Alstom cederà allo spagnolo Construcciones Y Auxiliars de Ferrocarriles (Caf) lo stabilimento di Reichshoffen, nel dipartimento francese del Basso Reno, dove vengono prodotti treni regionali. È quanto si legge in un comunicato congiunto. Nella nota si sottolinea che l'operazione era una condizione per ottenere il via libera da parte della Commissione europea all'acquisizione di Bombardier Transport da parte di Alstom. Caf spiega che la transazione gl permetterà di "continuare il suo sviluppo grazie alle competenze e al know how dei siti". Il valore dell'operazione non è stato svelato. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Les Echos", anche Skoda Transportation era inizialmente interessato all'acquisizione ma poi si è ritirato dalla corsa. Stessa situazione per Hitachi, che in un primo momento aveva mostrato interesse. (Frp)