Energia: Usa, dipartimento Interni chiede aumento costi per trivellazioni su terreni federali

- Le compagnie statunitensi che producono petrolio e gas dovrebbero sostenere costi più elevati per ottenere il permesso di trivellare le terre e le acque federali. E' quanto richiesto dal dipartimento degli Interni, che esprime la sua posizione in un rapporto ripreso dai media Usa in cui sottolinea che le attuali tariffe sono "obsolete". Il rapporto del dicastero sostiene che il programma di concessione e autorizzazione del governo federale "non riesce a fornire un equo ritorno ai contribuenti, anche prima di tener conto dei conseguenti costi legati al clima che devono essere sostenuti dai contribuenti stessi". Nel documento si sottolinea che l'attuale programma "non è al servizio dell'interesse pubblico". Il rapporto raccomanda di aumentare il tasso di royalty del 12,5 per cento applicato dal governo in modo che corrisponda a tassi più elevati applicati dai proprietari terrieri privati e dai principali Stati produttori di petrolio e gas.(Nys)