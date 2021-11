Business news: Spagna, alta velocità arriva in Galizia con record di reclami per superamento costi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre arriverà in Galizia la linea ferroviaria ad alta velocità (Ave) dopo quasi due decenni di lavori e numerosi cambi di data con la tratta tra Madrid e le principali città della regione. Lo riferisce il quotidiano "Economia Digital". L'azienda incaricata di sviluppare l'infrastruttura, Adif Alta Velocidad, si è ritrovata a dover affrontare un numero record di richieste di risarcimento da parte delle principali imprese di costruzione per le revisioni dei prezzi e il superamento dei costi a causa di ritardi nei lavori. Alla fine del 2020, un anno segnato dalla crisi sanitaria del Covid, Avid aveva registrato 794 milioni di accantonamenti per far fronte a reclami per differenze nelle misure e nella determinazione delle revisioni dei prezzi, così come possibili superamenti dei costi causati da arresti e prolungamenti del periodo di esecuzione dei lavori. Oltre a questi 794 milioni di reclami per il superamento dei costi della rete Ave, l'azienda ha aggiunto altri 100 milioni per le discrepanze nell'espropriazione dei terreni per le realizzazione dell'infrastruttura. (Spm)