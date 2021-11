Business news: Germania, Rheinmetall acquisisce produttore droni Emt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall acquisirà il produttore di droni da ricognizione Emt. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che le due aziende hanno concluso il relativo accordo e ora si attende l'approvazione delle autorità antitrust tedesche. L'acquisizione dovrebbe avvenire formalmente alla fine del 2021. Fondata nel 1978 a Penzberg, Emt è in autoamministrazione dal dicembre del 2020. Con l'incorporazione di questa società, Rheinmetall intende espandere la propria posizione di fornitore di sistemi per le Forze armate tedesche (Bundeswehr). Il gruppo ha comunicato che, allo stesso tempo, in questo modo “in Germania saranno preservate importanti competenze tecnologiche per la difesa”. (Geb)