Brasile: ministro Turismo a “Nova”, siamo il Paese delle opportunità ma restano limiti strutturali (5)

- C'è poi il nodo delle carenze infrastrutturali che condizionano l'offerta di trasporto, unita a una scarsa concorrenza tra compagnie. "Per quanto riguarda il trasporto su gomma (pullman turistici) è vero che molte aziende fanno cartello" dividendo i tratti e le destinazioni servite, operando in situazione di monopolio in danno dei prezzi riservati ai viaggiatori, pendolari e turisti. "Coerentemente con l'idea di apertura economica imposta dal governo, andrebbe stimolata la legge di iniziative e concorrente. Andrebbe fatto per il trasporto su gomma quanto già fatto per il trasporto aereo. Il nostro governo ha fatto si che un'impresa aerea possa operare in Brasile senza che abbia capitale o socio nel paese, come era in precedenza. Questo fa del Paese una delle maggiori opportunità di investimento per le imprese straniere", ha affermato Machado. (segue) (Brb)