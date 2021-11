Tim: Cda accetta remissione deleghe Gubitosi, Pietro Labriola sarà direttore generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Tim, riunitosi nel primo pomeriggio di oggi, ha preso atto della remissione delle deleghe da parte di Luigi Gubitosi, accettandole e deliberando di revocarlo dalle cariche di amministratore delegato e direttore generale e dai relativi poteri, procedendo al riassetto della governance e alla riallocazione delle deleghe. Stando al relativo comunicato stampa, Gubitosi rimarrà consigliere di amministrazione, e detiene attualmente 3.957.152 azioni Tim. Il presidente Salvatore Rossi, prosegue la nota, ha espresso a nome dell’intero board un ringraziamento sentito per il lavoro svolto dall'ormai ex amministratore delegato. Su proposta del comitato nomine, si legge ancora nel documento, in applicazione del piano di successione della società, il Cda ha deliberato di nominare come direttore generale Pietro Labriola, che manterrà la carica di amministratore delegato della controllata Tim Brasil, determinandone attribuzioni, facoltà e poteri, in modo da garantire assoluta continuità e stabilità nella gestione aziendale. Al contempo, al presidente Salvatore Rossi sono state attribuite responsabilità e deleghe relative a partnership e alliances, institutional communications, sustainability projects e sponsorship, public affairs, nonché la responsabilità di gestione degli assets e delle attività di Tim di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale. Il nuovo assetto di vertice della società, prosegue la nota, garantisce "da subito, nell’interesse di tutti gli stakeholder, la piena operatività del gruppo, e assicura in una fase così articolata una guida coesa, salda e determinata nella piena valorizzazione delle capacità operative della società e del posizionamento sul mercato, nel rispetto del ruolo di tutti gli azionisti e degli altri stakeholder coinvolti". La soluzione di governance individuata, prosegue la nota, costituisce "un passo essenziale del processo di Ceo succession planning, sul quale continua l’impegno del consiglio nel suo insieme e, in particolare, del comitato nomine, assistito dall'advisor Spencer Stuart". Impegno, conclude il board, teso a definire una leadership esecutiva di medio termine della società stabile e duratura, che tenga conto dell’evoluzione dell’assetto societario complessivo. (Com)