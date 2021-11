Terrorismo: Usa elogiano Australia per inserimento Hezbollah in lista nera organizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti d'America accolgono con favore l'intenzione dell'Australia di designare il partito-milizia libanese Hezbollah come un'organizzazione terroristica. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. "Accogliamo con favore l'intenzione dell'Australia di dichiarare Hezbollah nella sua interezza un'organizzazione terroristica ai sensi del codice penale australiano. Cancellare l'errata distinzione tra l'ala militare di Hezbollah e il resto dell'organizzazione terroristica è un passo avanti fondamentale", ha spiegato Price. "Hezbollah è una pericolosa organizzazione terroristica che minaccia la sicurezza della comunità internazionale e mina la sovranità dello stato libanese. Le solide capacità paramilitari e terroristiche dell'organizzazione, così come la sua macchina di propaganda e le sue reti finanziarie corrotte, sono i principali ostacoli alla pace e alla stabilità in Libano, in Medio Oriente e nel mondo. L'azione di oggi è un passo importante per contrastare la capacità di Hezbollah di operare in Australia e all'estero", ha concluso.(Nys)