Business news: presidente Unione industrie Francia, serve "shock di competitività"

- Per ritrovare la propria autonomia, indipendenza industriale e potenza, la Francia deve subire uno "shock di competitività". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" Eric Trappier, presidente di Dassault Aviation e dell'Unione delle industrie e dei mestieri della metallurgia (Uimm). Secondo Trappier, gli "sforzi" intrapresi durante al crisi del coronavirus devono essere "continuati e amplificati". "Abbiamo sempre un problema importante di competitività", afferma il presidente di Dassault Aviation. "Le imposte di produzione continuano a penalizzare fortemente l'industria", afferma Trappier, secondo il quale bisognerebbe ridurle di 30-35 miliardi di euro. In merito alla campagna elettorale che sta per cominciare in vista delle prossime elezioni presidenziali, Trappier spiega che l'Uimm farà di tutto per inserire il tema dell'industria tra e priorità dei programmi dei vari candidati. (Frp)