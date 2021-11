Argentina: forti critiche a decisione Banca centrale di vietare rateizzazione dei pacchetti turistici all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Banca centrale dell'Argentina (Bcra) di vietare il finanziamento con carte di credito dell'acquisto di biglietti o pacchetti turistici per l'estero ha provocato una forte ondata di critiche al governo. L'iniziativa, adottata a detta del governo per contrastare l'uscita di divise estere dal Paese nel contesto della grave crisi finanziaria dello Stato così come delle riserve della Banca centrale, viene interpretata non solo come un ulteriore ostacolo alla ripresa del settore maggiormente castigato dalla pandemia, ma anche come un ulteriore colpo assestato alla classe media che può accedere a questi pacchetti solo attraverso il pagamento in quote. "Queste restrizioni conducono solo al ridimensionamento e all'impoverimento del settore del turismo", ha scritto in un comunicato il Foro argentino delle agenzie di turismo (Facve). (segue) (Abu)