Bangladesh: Khaleda Zia, per il medico personale condizioni “imprevedibili”

- Le condizioni fisiche di Khaleda Zia, presidente del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp) ed ex premier, sono “imprevedibili”. Lo ha dichiarato il suo medico personale, riferendo un peggioramento, a causa di emorragie interne ed esterne. La leader politica, malata e con due condanne penali sospese, è ricoverata all’Ospedale Evercare di Dacca, e il suo partito ha lanciato ieri un programma di iniziative – manifestazioni, raduni, catene umane, marce silenziose e momenti di preghiera – per chiedere al governo, come ha già fatto la famiglia, che l’autorizzi a curarsi all’estero. Il ministro del Diritto, della giustizia e degli affari parlamentari, Anisul Huq, ha spiegato in Parlamento che Khaleda Zia dovrebbe tornare in carcere prima di chiedere l’autorizzazione a lasciare il Paese. “Non può essere emesso un nuovo ordine su una petizione risolta. Se farà nuovamente richiesta dopo essere andata in carcere, allora la prenderemo in considerazione, ma non c’è modo di considerare alcuna nuova sospensione in base alla sezione 401 del Codice di procedura penale nelle attuali circostanze”, ha dichiarato. Il ministro dell’Informazione, Hasan Mahmud, ha aggiunto che il governo si è dimostrato generoso nei confronti di Khaleda Zia, sospendendo la pena benché le sentenze non siano state commutate, e che potrebbe valutare se rimandarla in prigione. (segue) (Inn)