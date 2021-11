Bangladesh: Khaleda Zia, per il medico personale condizioni “imprevedibili” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khaleda Zia è stata condannata nel febbraio del 2018 a cinque anni di reclusione per l’appropriazione, risalente al 1991, di donazioni per circa 250 mila dollari destinate all’orfanotrofio Zia Orphanage Trust e a sette anni per abuso di potere nella raccolta di fondi per l’ente di beneficenza Zia Charitable Trust. La prima pena è stata aumentata a dieci anni in appello. Entrambi i processi sono nati in seguito a denunce della Commissione nazionale anti-corruzione (Aac), quella relativa al caso Zia Orphanage Trust risalente al 2008 e quella riguardante il caso Zia Charitable Trust al 2011. Ambedue gli enti benefici sono intitolati al marito di Khaleda ed ex presidente del paese Ziaur Rahman (dal 1977 al 1981, quando fu assassinato per mano di una fazione dell’Esercito, in cui era stato generale). Il Bnp, i familiari e i legali della difesa hanno sempre sostenuto che i processi sono stati istruiti con motivazioni politiche, con l’obiettivo di tenere fuori dalla scena politica la leader di opposizione e la sua famiglia, che ha governato il Paese per molti anni, e impedirle di partecipare alle elezioni del 30 dicembre 2018. (segue) (Inn)