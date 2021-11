Cultura: inaugurato anno accademico 2021-2022 dell'Accademia Angelico Costantiniana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro a Roma è stato inaugurato questa sera l'anno accademico 2021-2022 dell'Accademia Angelico Costantiniana di lettere, arti e scienze. Dopo i saluti istituzionali del rettore, lo storico Gianluigi Rossi, e l'intervento del presidente dell’Accademia, Alessio Ferrari Angelo-Comneno di Tessaglia, il fisico Rodolfo Guzzi ha svolto la prolusione inaugurale sul tema: "Il cambiamento climatico antropogenico, dai fenomeni fisici all’impatto sociale e culturale". Il professor Rodolfo Guzzi è coordinatore del comitato per la valutazione dei piani triennali degli enti di ricerca e dei progetti-bandiera e di interesse nazionale ed è anche presidente del comitato tecnico scientifico di Space-Italy, un consorzio industriale per lo sviluppo delle tecnologie per lo spazio. (segue) (Rer)