Cultura: inaugurato anno accademico 2021-2022 dell'Accademia Angelico Costantiniana (2)

- "La nostra terra - ha detto Guzzi - nella sua millenaria storia, dopo glaciazioni e altri sconvolgimenti atmosferici, sta vivendo per la prima volta un cambiamento climatico antropogenico. In altre parole, un cambiamento climatico determinato dall'uomo e dai suoi comportamenti". L'effetto serra, di cui tanto si parla, non è, in sé, il responsabile dell'aumento della temperatura. Anzi, un corretto effetto serra è il meccanismo che consente la vita sulla terra perché trattiene circa il 30 per cento del riscaldamento che riceviamo dal sole e stabilizza una temperatura media di 20 gradi che è ottimale per la vita. Il problema è un altro: è come le attività dell'uomo, oggi, stanno modificando il corretto effetto serra così come la natura lo aveva determinato. "Con l'aumento dei gas prodotti dalle attività umane si stanno stravolgendo gli equilibri naturali", ha concluso Guzzi. (Rer)