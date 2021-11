Argentina: forti critiche a decisione Banca centrale di vietare rateizzazione dei pacchetti turistici all'estero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte delle critiche generalizzate alla misura della Bcra, ampliamente rilanciate dai media locali e dalle reti sociali il governo ha chiarito le ragioni della decisione. A fare da parafulmine dell'esecutivo è stata la portavoce della presidenza, Gabriela Cerruti, che in una conferenza stampa ha cercato di portare "serenità" all'opinione pubblica affermando che "la misura è momentanea, puntuale e specifica". "Stiamo proteggendo la riattivazione economica", ha aggiunto Cerruti, che ha quindi chiesto alla popolazione a nome del governo "un ulteriore sforzo". La portavoce ha quindi ribadito che la misura ha come obiettivo quello di "rafforzare il mercato interno" e ha chiesto ai mezzi di comunicazione di essere "responsabili" e di "non infondere paure". "Si può viaggiare all'estero, chi non può permettersi di pagare in una quota può accedere a diverse offerte di credito che propongono le banche", ha quindi concluso. (Abu)