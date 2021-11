Camera: il 30 novembre audizione Zingaretti su ordinamento e poteri di Roma Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 30 novembre, alle ore 14:15, la commissione Affari costituzionali della Camera svolge l'audizione del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale sulla modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge sulle disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)