Energia: rapporto dipartimento Interno Usa, aumentare royalties su leasing gas e petrolio

- Le royalties dei contratti di leasing per le riserve onshore di gas e petrolio dovrebbero essere aumentate. È quanto si legge in un rapporto pubblicato dal dipartimento dell’Interno degli Stati Uniti, secondo cui sarebbe necessario “migliorare il rendimento per i contribuenti e creare un programma petrolifero e del gas che sia più coerente con i mandati di rendimento multiplo e sostenuto", afferma il rapporto. "Si dovrebbe prendere in considerazione l'aumento dei tassi di royalties e, nella misura consentita dalla legge, l'aumento degli attuali livelli minimi per offerte, affitti, royalties e obbligazioni", procede il rapporto. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha emesso un ordine esecutivo a gennaio che ha ordinato al dipartimento dell’Interno di condurre una revisione delle pratiche federali di locazione e autorizzazione di petrolio e gas. Il rapporto suggerisce anche di aumentare la sicurezza e le normative ambientali sulle compagnie petrolifere e del gas richiedendo loro di soddisfare nuovi criteri prima di poter operare nei siti di trivellazione offshore degli Stati Uniti. (segue) (Nys)