Brexit: licenze, i pescatori bloccano porti e Eurotunnel a nord della Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come annunciato ieri, i pescatori francesi questo pomeriggio hanno bloccato l'Eurotunnel che passa sotto la Manica, dopo aver interrotto l'attività nei porti di Calais, di Ouistreham e di Saint-Malo per richiedere al Regno Unito le licenze necessarie ad operare nelle acque britanniche dopo la Brexit. Decine di furgoni e macchine si sono posizionate davanti l'accesso dell'Eurotunnel boccando l'ingresso ai camion di merci. Ieri sera Londra ha reagito all'annuncio dicendosi "delusa" e chiedendo a Parigi di "assicurarsi che non vengano commessi atti illegali e che gli scambi commerciali non vengano colpiti. (Frp)