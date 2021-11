© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, interviene al convegno della Fondazione StefyLandia onlus “Il Dopo di Noi possibile: opportunità, proposte e prassi innovative”.Biblioteca civica, via Leonesio Marco, 4 – Salò/Bs (ore 9)L'assessore alla sicurezza, immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia Riccardo de Corato, su delega del presidente Attilio Fontana, partecipa alla "Giornata regionale del Ricordo dei Caduti e Dispersi di Guerra".Basilica di Sant'Ambrogio, piazza Sant'Ambrogio, 15 (ore 9:30)L'assessore allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione Stefano Bolognini, partecipa alla 25esima Giornata nazionale della Colletta alimentare, organizzata dal Banco Alimentare. L'assessore contribuirà alla raccolta in un supermercato di Milano, insieme al presidente di Banco Alimentare Lombardia, Dario Boggio Marzet.Esselunga via Washington, via Giorgio Washington 53 (ore 11)VARIEManifestazione regionale organizzata da Cgil, Cisl e Uil della Lombardia nell'ambito del percorso di mobilitazione nazionale per modificare le misure previste nella bozza della manovra finanziaria. Sono previsti gli interventi di delegati, delegate e attivisti sindacali. Sul palco anche Domenico Proietti, della segreteria nazionale Uil, Ignazio Ganga, della segreteria nazionale Cisl e Tania Scacchetti, della segreteria nazionale CgilArco della pace (ore 9:30)Convegno “Humana Dimora” organizzato dalla Fondazione Lombardia per l’ambiente,Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, Piazza Città di Lombardia, (ore 9:30) (Rem)