Covid: più di 50 mila casi e 160 decessi registrati oggi nel Regno Unito

- Il Regno Unito ha registrato 50.091 nuovi casi di Covid-19 e altri 160 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, i dati del governo mostrano. Come riporta l'emittente televisiva "Sky News", si tratta della prima volta dal 21 ottobre scorso che i nuovi casi hanno superato i 50 mila. Il numero di casi confermati nel Regno Unito inoltre, è aumentato del 10 per cento in una settimana, mentre il numero di decessi legati al coronavirus è diminuito del 15,5 per cento. (Rel)