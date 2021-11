Guyana: Unhcr, timori per gli indigeni venezuelani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le valutazioni condotte in ottobre e novembre mostrano esigenze crescenti, aggravate dalla crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19. La maggior parte delle persone Warao fa un solo pasto al giorno o anche meno. Senza opportunità di lavoro formali, molti chiedono l'elemosina, fanno lavoretti, spesso in cambio di cibo, vendono prodotti artigianali o dipendono dall'assistenza umanitaria. Inoltre, la maggior parte delle famiglie non ha accesso all'acqua potabile, affidandosi invece ai fiumi per bere, fare il bagno e defecare. La scorsa settimana, l'Unhcr ha ricevuto segnalazioni secondo cui un bambino Warao della comunità di Anabisi è morto e molti altri sono stati ricoverati in ospedale, secondo quanto riferito a causa di malnutrizione e malattie legate alle cattive condizioni igienico-sanitarie. (Res)