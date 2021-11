Ue-Balcani: Di Maio, contributo giovani prezioso per futuro Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- La voce dei giovani e il loro prezioso contributo al centro del dibattito su politiche e priorità per il futuro dell’Europa. Così su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando al termine del Forum dei giovani Ue-Balcani Occidentali. Un evento che "come ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale abbiamo voluto fortemente", ha detto Di Maio. "78 studenti provenienti dai Paesi Ue e da quelli dei Balcani occidentali hanno presentato le loro raccomandazioni ai governi, alle Istituzioni europee ed alla società civile. Grazie alla vice presidente della Commissione europea per la Democrazia e la Demografia Dubravka Suica e alle ragazze e ai ragazzi che hanno partecipato", ha scritto Di Maio su Facebook.(Res)