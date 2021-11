Superbonus: M5s, Salvini è in confusione come su bollette e green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come sulle bollette e sul green pass, anche sul Superbonus al 110 per cento Salvini dà di nuovo dimostrazione del suo preoccupante stato confusionale. Come sempre più spesso accade, il leader leghista palesa una conoscenza del tutto sommaria delle questioni di cui parla: il cosiddetto decalage dal 110 per cento a percentuali più basse di agevolazione è già previsto a partire dal 2024. Anticiparlo già da adesso significa dire a migliaia di italiani 'scusate, abbiamo scherzato'". Lo affermano, in una nota, i senatori del M5s in commissione Industria, Commercio e Turismo Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro. "Imprese, professionisti e cittadini che hanno deciso di migliorare strutturalmente la loro casa hanno bisogno di certezze, non di ulteriori complicazioni e contorsioni numeriche. Su una cosa siamo d’accordo con Salvini, a dimostrazione che anche un orologio rotto due volte al giorno dice l’ora esatta: la soglia Isee a 25 mila euro per le unifamiliari è surreale e va eliminata. Siamo certi che lui e la Lega, durante l’iter della manovra al Senato, ci aiuteranno nell’intento", aggiungono. (Com)