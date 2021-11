Covid: Biden, i cittadini statunitensi completamente vaccinati procedano con i richiami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini statunitensi devono essere completamente vaccinati contro il Covid-19 e procedere alla somministrazione delle dosi di richiamo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in una dichiarazione rilasciata dall’ufficio stampa della Casa Bianca. “Per tutti voi cittadini che sono completamente vaccinati contro la grave malattia rappresentata dal Covid - fortunatamente, stiamo parlando della stragrande maggioranza dei nostri adulti - il modo migliore per rafforzare la vostra protezione è farsi somministrare una dose di richiamo, non appena sarete idonei", ha detto Biden. "Per chi non è ancora completamente vaccinato: vaccinatevi oggi", ha aggiunto il capo dello Stato. (Nys)