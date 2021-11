Covid: Biden conferma restrizioni viaggio da lunedì per Sudafrica e altri sette Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha confermato le nuove restrizioni di viaggio per tutti i cittadini stranieri provenienti da otto paesi dell'Africa meridionale a causa dell'emergere della nuova variante Omicron del Covid-19 nella regione. "Ho disposto ulteriori restrizioni ai viaggi aerei dal Sudafrica e da altri sette paesi. Queste nuove restrizioni entreranno in vigore il 29 novembre", ha affermato Biden in una dichiarazione rilasciata dall’ufficio stampa della Casa Bianca. "Continueremo a essere guidati da ciò che la scienza e il mio team sanitario consigliano di fare", ha aggiunto il titolare della Casa Bianca. Gli altri sette Paesi africani inclusi nelle restrizioni Usa sono: Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambico e Malawi. (Nys)