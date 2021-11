© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- "Pragmatica": tavola rotonda tra amministratori locali di sinistra, eletti in liste civiche ed ecologiste, per rigenerare il campo progressista contro le destre a partire dalle esperienze politiche nei territori. Intervengono rappresentanti da Bologna, Roma, Torino, Napoli, Milano, tra cui l'assessore alle Periferie di Roma, Andrea Catarci, i consiglieri capitolini di Sce, Alessandro Luparelli e Michela Cicculli, il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. Forma Spazi in via Cavour 181 a Roma e diretta Facebook (ore 10:00)- L’associazione Partecipa Roma promuove l’incontro civico per discutere su futuro, visioni e iniziative per la città di Roma. Auditorium Conciliazione in via della Conciliazione 4 a Roma (ore 10:30)- Coldiretti Lazio presenta "Olea", la prima birra artigianale sostenibile realizzata con le foglie di olivo. Mercato di Campagna Amica in via di San Teodoro al Circo Massimo a Roma (ore 11:00)- Presentazione del cartellone delle iniziative per il Natale e le festività a Civitavecchia. Cittadella della Musica di Civitavecchia (ore 12:00) (Rer)