Brasile: ministro Turismo a “Nova”, siamo il Paese delle opportunità ma restano limiti strutturali (7)

- In ultimo, ma non meno importante, il ministro Machado, ha affrontato il tema relativo a una delle più difficili sfide del Paese quanto all'offerta turistica: la sicurezza. In Brasile si registrano tra i 50 e i 60 mila omicidi all'anno e molti sono gli episodi di rapine e omicidi che vedono vittime i turisti internazionali. "Quella della sicurezza è certamente una delle maggiori sfide per noi. Ma lo stiamo affrontando. Siamo impegnati anche con la Embratur in azioni che aiutino a migliorare la percezione della sicurezza", ha detto il ministro. Machado ha tuttavia evidenziato come in molti casi si tratti di false narrative o errate generalizzazioni. "Dobbiamo prima di tutto demistificare. I nostri indici di sicurezza, in base ai dati fornitimi dal ministero della Giustizia sono gli stessi di quelli di molti paesi europei e in molti casi, nelle zone turistiche gli indici sono molto più bassi di quelli registrati in Europa", ha detto. "Non dobbiamo confondere le zone squisitamente turistiche con le grandi città e le periferie. I problemi di sicurezza si concentrano solo nelle grandi città, e abbiamo visto che spesso è dovuto anche a comportamenti degli stessi turisti che magari vanno in spiaggia in piena notte o vanno in una favela per comprare droga". (Brb)