Brasile: ex presidente del Comitato olimpico Nuzman condannato a 31 anni per corruzione

- L'ex presidente del Comitato olimpico brasiliano (Cob), Carlos Arthur Nuzman, è stato condannato a 31 anni di carcere con l'accusa di aver corrotto alcuni membri del Comitato olimpico internazionale (Cio) in cambio dei loro voti per eleggere Rio de Janeiro come sede dei Giochi olimpici, poi effettivamente svoltisi a Rio nel 2016. In particolare Nuzman, l'ex governatore dello stato di Rio, Sergio Cabral (in carcere per numerose condanne per corruzione dal 2016) e l'ex direttore del progetto "Rio16", Leonardo Gryner, sono stati accusati di aver consegnato una tangente da due milioni di dollari all'ex presidente della Federazione internazionale di atletica leggera, il senegalese Lamine Diack, in cambio di voti per la candidatura di Rio de Janeiro. Secondo la Procura, il denaro era stato fornito dall'imprenditore Arthur Soares, su richiesta di Cabral, e a sua volta in cambio di altri favori e appalti banditi dallo stato di Rio per infrastrutture legate alla realizzazione dei giochi olimpici. Cabral, Nuzman e Gryner erano stati arrestati nel 2017, con le accuse di associazione per delinquere, corruzione passiva, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. Soares, Diack e il figlio Papa Massata, che si trovano all'estero dal 2016, devono ancora essere processati. (Brb)