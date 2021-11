Usa-Kenya: colloquio fra Blinken e presidente Kenyatta, timori per segnali escalation militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Antony Blinken ha parlato oggi con il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta. Lo ha riferito il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. “Blinken ha ringraziato il presidente Kenyatta per la sua calorosa e produttiva visita a Nairobi il 17 e 18 novembre. Il segretario Blinken ha espresso grave preoccupazione per i preoccupanti segnali di escalation militare in Etiopia e ha sottolineato la necessità di passare urgentemente ai negoziati”, ha detto Price. “Kenyatta e Blinken hanno concordato sull'importanza di un accesso umanitario senza ostacoli per tutte le comunità colpite dal conflitto e hanno ribadito il loro sostegno a un dialogo politico inclusivo”, ha concluso il portavoce. (Nys)