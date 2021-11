Covid: Oms definisce con lettera Omicron la nuova variante identificata in Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ceppo di coronavirus B.1.1.529, identificato in Sudafrica, è considerato una variante preoccupante ed è stato chiamato Omicron, la 15ma lettera dell'alfabeto greco. Lo ha riferito l'Organizzazione mondiale della Sanità in una nota. "Sulla base delle prove presentate indicative di un cambiamento dannoso nell'epidemiologia di Covid-19” si consiglia “all’Oms che questa variante dovrebbe essere designata come variante di preoccupazione e l'Oms l’ha designato B.1.1.529 come Omicron", si legge nella nota rilasciata a seguito di una riunione di emergenza del gruppo consultivo tecnico sull'evoluzione del virus SarS-CoV-2. Gli attuali strumenti diagnostici, come i test Pcr, sono in grado di rilevare questa variante, ha affermato l’Oms. "Diversi laboratori hanno indicato che per un test Pcr ampiamente utilizzato, uno dei tre geni bersaglio non viene rilevato e questo test può quindi essere utilizzato come marker per questa variante, in attesa della conferma del sequenziamento”, si legge nel comunicato. (Res)