Bangladesh: Khaleda Zia, per il medico personale condizioni “imprevedibili” (4)

- L’ex premier è alla sbarra, con altri imputati, alcuni dei quali ex membri dei suoi governi, in diversi altri processi nati da denunce della Commissione anti-corruzione, tra i quali quelli su presunti reati nell’assegnazione di appalti alla compagnia Global Agro Trade Company (Gatco) per la gestione di depositi di container al porto di Chittagong e all’Inland Container Depot (Icd), alla canadese Niko Resources per attività di ricerca ed estrazione di gas e a China National Machinery Import and Export Corporation (Cmc) per la costruzione, la gestione e la manutenzione della miniera di carbone di Barapukuria. Inoltre, insieme al figlio Tarique Rahman, è accusata di istigazione all’incendio doloso, per il rogo di un autobus, avvenuto nel 2015, durante una protesta anti-governativa, sull’autostrada Dacca-Chittagong, nel quale otto passeggeri persero la vita e più di venti rimasero feriti. (Inn)