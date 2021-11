Sociale: Gualtieri al decennale dell'associazione per disabili "Lampada dei desideri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Questo pomeriggio il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con l'assessora alle Politiche sociali, Barbara Funari, e il presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi, ha partecipato ai dieci anni di attività dell'associazione "La Lampada dei desideri", un punto di riferimento per tutte le persone disabili del territorio della Magliana. "Nelle disabilità - ha detto Gualtieri partecipando all'evento - le persone devono poter vivere a pieno titolo la vita in ogni suo aspetto e questa sarà per Roma una priorità: metteremo tutti nella condizione di poter esercitare i propri diritti di cittadinanza. Faremo il massimo affinché questi valori siano parte integrante della nostra società". (Rer)