Guyana: Unhcr, timori per gli indigeni venezuelani

- Un pasto al giorno, niente riparo e niente acqua potabile sono solo alcune delle difficili condizioni di vita che le famiglie indigene Warao del Venezuela stanno affrontando in località remote della Guyana, ha avvertito l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). "In Guyana è necessaria una maggiore presenza umanitaria e il sostegno della comunità internazionale", ha affermato venerdì Philippa Candler, rappresentante dell'ufficio multinazionale dell'Unhcr a Panama, parlando con la stampa a Ginevra. Si stima che in Guyana vivano 24.500 rifugiati e migranti venezuelani, tra cui circa 2.500 indigeni Warao. Alcuni si sono stabiliti in aree difficili da raggiungere vicino al confine venezuelano e altri nelle o intorno alle città di Mabaruma e Port Kaituma. Dall'inizio del 2020, circa 250 Warao hanno trovato rifugio anche ad Anabisi, nel nord della Guyana. Più della metà di questo gruppo sono bambini. Secondo l'Unhcr, queste comunità hanno un accesso limitato ai servizi e la consegna degli aiuti è ostacolata dalla lontananza, dalla mancanza di infrastrutture di trasporto e dalle distanze. (segue) (Res)