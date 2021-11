Usa-Ucraina: colloquio fra Sullivan e capo amministrazione Yermak su attività militare russa ai confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha discusso degli sforzi diplomatici per allentare le tensioni al confine russo-ucraino con il capo dell'amministrazione presidenziale dell'Ucraina Andriy Yermak. Lo riferisce la Casa Bianca. "Sullivan ha parlato oggi con Yermak degli ultimi sviluppi e preoccupazioni generali sull'attività militare russa nei pressi dei confini ucraini e della dura retorica nei confronti dell'Ucraina. Hanno convenuto che tutte le parti devono perseguire sforzi diplomatici per allentare le tensioni", afferma il comunicato della Casa Bianca. Durante la conversazione, Sullivan ha riaffermato l'impegno degli Stati Uniti a sostegno dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina. (Rum)