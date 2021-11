Covid: Grecia impone restrizioni di viaggio verso sei nazioni africane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia si è unita a un elenco crescente di Paesi che stanno imponendo delle restrizioni di viaggio ad almeno sei nazioni africane a causa dell’insorgere della nuova variante del Covid-19, definita oggi dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) come “Omicron”. La Grecia consentirà solo i viaggi essenziali da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Mozambico, Eswatini, Zambia e Malawi, ha affermato oggi il ministero della Salute del Paese ellenico in una nota. I viaggiatori dovranno avere un permesso speciale dalle ambasciate e dalle missioni diplomatiche greche per viaggiare, ha riferito il ministero, aggiungendo che al loro arrivo saranno testati e messi in quarantena per dieci giorni, dopodiché verranno nuovamente testati. Le nuove misure entreranno in vigore da domani. (Gra)