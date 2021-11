Covid: Regno Unito-Sudafrica, colloquio fra Johnson e Ramaphosa su nuova variante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha avuto un colloquio con il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa questo pomeriggio dopo che il Regno Unito ha annunciato un divieto di viaggio da e verso sei nazioni dell’Africa meridionale per limitare la diffusione della nuova variante Omicron del Covid. Un portavoce di Downing Street, citato dall’emittente radiotelevisiva “Bbc”, ha affermato che i due leader "hanno discusso delle sfide poste a livello globale dalla nuova variante di Covid-19 e dei modi per lavorare insieme per affrontarla e riaprire i viaggi internazionali". Il portavoce ha detto che Johnson ha elogiato il rapido sequenziamento genomico del Sudafrica e "la leadership nella condivisione trasparente dei dati scientifici". Johnson e Ramaphosa hanno concordato di "rimanere in stretto contatto" mentre i due Paesi restano impegnati ad affrontare gli effetti della pandemia. (Rel)