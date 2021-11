Covid: Biden, nuova variante conferma necessità di liberalizzare proprietà intellettuale vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scoperta di una nuova variante di coronavirus conferma la necessità di revocare le restrizioni sulla proprietà intellettuale dai vaccini: la pandemia non finirà sino a quando non verranno effettuate le vaccinazioni in tutto il mondo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in una dichiarazione rilasciata dall’ufficio stampa della Casa Bianca. "La notizia della nuova variante dovrebbe rendere più chiaro che mai che la pandemia non finirà fino a quando la vaccinazione non sarà globale", ha affermato Biden, aggiungendo che c'è una crescente richiesta di rimuovere i diritti di proprietà intellettuale sui vaccini. "Chiedo ai Paesi che si riuniranno la prossima settimana per la riunione ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) di rispondere alla richiesta degli Stati Uniti di revocare la protezione della proprietà intellettuale per i vaccini anti Covid in modo che possano essere prodotti a livello globale. Ho sostenuto questa posizione ad aprile e la notizia di oggi conferma l'importanza andare avanti rapidamente", ha detto il presidente degli Stati Uniti. (Nys)