- Due studenti e l’autista di un autobus sono stati uccisi nel corso di una sparatoria a Gllogjan, in Kosovo. È quanto riferito dall’ospedale di Peja dove sono stati ricoverati alcuni feriti in seguito alla sparatoria. Al momento, stando a quanto riferisce l’emittente radiotelevisiva “Rtk”, le fonti dell’ospedale non sono a conoscenza del numero di feriti presenti sul posto. (Alt)