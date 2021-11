© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, interviene alle cerimonie commemorative per il XX anniversario della tragedia di via Ventotene. Via Ventotene, angolo via Scarpanto a Roma (ore 9:15)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessora all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, partecipano all'inaugurazione e alla consegna alla presidente del Municipio Roma I, Lorenza Bonaccorsi, dell'area ludica recentemente riqualificata. Si tratta della prima area di pertinenza del dipartimento Ambiente le cui competenze vengono decentrate dall'amministrazione capitolina in carica al Municipio. Largo Chiarini a Roma (ore 10:00) (segue) (Rer)