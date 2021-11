Oilandnonoil: pacchetto proposte “Fit for 55” sia neutrale, settore chiede di valorizzare fonti nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto di proposte legislative “Fit for 55”, adottato dalla Commissione europea per ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra del 55 per cento rispetto ai livelli del 1990, è stato il tema del convegno conclusivo della 16ma edizione di Oil&nonOil, a Veronafiere: “L’Europa verde e il futuro del mercato dell’energia”. Che la transizione energetica sia, appunto, una transizione e che venga affrontata con un approccio neutrale dal punto di vista delle tecnologie: questa la richiesta dei rappresentanti del settore, compatto nel denunciare le criticità. Alice di Pace, responsabile della comunicazione di Upei – The voice of Europe’s independent fuel suppliers, ha inviato un videomessaggio a sostegno della “necessità di ridare centralità al concetto di neutralità tecnologica” e di promuovere un metodo di valutazione dell’impatto ambientale basato sull’analisi del ciclo di vita. Per Sebastiano Gallitelli, segretario generale di Assopetroli-Assoenergia, la revisione proposta dei limiti alle emissioni “indirettamente decreta la fine del motore endotermico” mentre “dobbiamo arrivare a certificare i veicoli a motore endotermico alimentati con carburanti low carbon come veicoli a zero emissioni”. Marina Barbanti, direttrice generale dell’Unione energie per la mobilità (Unem), ha evidenziato la necessità di utilizzare più fonti possibili e valorizzare quelle nazionali, di non rinunciare al patrimonio di infrastrutture esistente e di rivolgersi a una domanda ampia, non a mercati di nicchia, anche nell’ottica dell’esportazione di tecnologie mature. Puntare su “tecnologie con leadership che non sono europee e con problemi anche per le materie prime è una cosa che non comprendiamo”, ha affermato riguardo all’elettrico. (segue) (Res)