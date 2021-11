Oilandnonoil: pacchetto proposte “Fit for 55” sia neutrale, settore chiede di valorizzare fonti nazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle alternative, i prodotti liquidi e gassosi che possono sostituire quelli fossili attualmente più usati, si sono espressi Andrea Arzà, presidente di Federchimica-Assogasliquidi, che ha invitato a considerare le peculiarità del territorio italiano, la nostra industria della componentistica, lo sviluppo del “retrofit del Gpl e del metano”; Flavio Merigo, presidente di Assogasmetano, e Dante Natali, presidente di Federmetano, a sostegno del biometano. Merigo ha anche sottolineato che occorre “tenere conto di quello che sta succedendo da altre parti del mondo” e Natali ha concluso che “i motori endotermici non debbano morire e che i biocarburanti siano una soluzione necessaria”. Elio Ruggeri, vicepresidente di Assocostieri, pur riconoscendo del valore nel pacchetto “olistico” della Commissione, ha osservato che il Gnl è stato “accettato come combustibile di transizione”, mentre “andrebbe riconosciuto come un combustibile strategico”. (segue) (Res)