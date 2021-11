Oilandnonoil: pacchetto proposte “Fit for 55” sia neutrale, settore chiede di valorizzare fonti nazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istanze del settore hanno trovato corrispondenze da parte degli esponenti politici intervenuti. Vannia Gava, sottosegretaria del ministero della Transizione ecologica (Mite), ha inviato un messaggio in cui ha riconosciuto di trovare “comprensibili gli allarmi delle aziende dell’automotive”. “Completare il passaggio dell'automotive all’elettrico entro il 2035 semplicemente non è possibile se non al prezzo di chiudere le nostre aziende e regalare quote di mercato ad alcuni gruppi”, ha ammesso. “Dobbiamo difendere da cambiamenti troppo repentini tutte le imprese del vostro sistema che rappresenta un comparto fondamentale”, ha dichiarato. Allo stesso modo Massimo Berutti, membro della commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato, che ha chiuso i lavori, ha affermato che non si può non pensare “ai processi, agli investimenti fatti, al tessuto di ogni Paese”. (segue) (Res)