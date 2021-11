Oilandnonoil: pacchetto proposte “Fit for 55” sia neutrale, settore chiede di valorizzare fonti nazionali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Competitività è stata la parola d’ordine di Marco Campomenosi, membro della commissione per i Trasporti e il turismo (Tran) del Parlamento europeo, per il quale l’Unione europea ha espresso “una visione ideologica molto forte” rispetto alla quale occorre “introdurre correttivi”. Come Italia, ha detto, bisogna individuare “i settori su cui concentrare la nostra difesa”, ad esempio il Gnl, e quelli ai quali si può rinunciare. Anche Sara Moretto, membro della commissione permanente Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, ha invocato pragmatismo e promesso un impegno per il “mantenimento di settori industriali che sono stati e sono ancora strategici”. Luca Sut, membro della stessa commissione della Camera, si è soffermato sull’opportunità di “utilizzare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per cercare di costruire una filiera italiana delle batterie”, insistendo anche sull’aspetto del riciclo, in mancanza delle materie prime. (Res)