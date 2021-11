Azerbaigian-Armenia: Russia assisterà il processo di demarcazione dei confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian e l'Armenia hanno concordato di procedere alla creazione di una commissione bilaterale sulla delimitazione del confine tra i due Paesi per poi passare alla successiva demarcazione, mentre la Russia fornirà assistenza a Baku e Erevan su richiesta delle parti. Lo si legge in una dichiarazione congiunta sottoscritta dal presidente russo Vladimir Putin, dall'omologo azerbaigiano Ilham Aliyev e dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan, al termine dei colloqui trilaterali sul Karabakh cui hanno partecipato oggi a Sochi. Inoltre la Russia continuerà a fornire tutta l'assistenza necessaria per normalizzare le relazioni tra l'Azerbaigian e l'Armenia, nonché per instaurare un'atmosfera di fiducia e relazioni di buon vicinato tra le parti. (Rum)